النيابة تناظر جثتى أمين شرطة قسم الوراق وصديقه بمعهد ناصر

انتقل فريق من النيابة العامة لمستشفى معهد ناصر، لمناظرة جثتى أمين الشرطة عمرو عزت وصديقه ياسر سامى، اللذين لقى مصرعهما صباح اليوم الخميس، بأعيرة نارية على يد مجهولين أثناء خروجهما من أحد ملاعب كرة القدم بالوراق.

فيما تقوم الأجهزة بتكثيف جهودها وتمشيط محيط الحادث، وإحكام السيطرة على مداخل ومخارج مكان الحادث لضبط الجناة.

يذكر أن "عمرو عزت" أمين الشرطة بقسم شرطة الوراق، وصديقه "ياسر سامى"، لقيا مصرعهما على يد ملثمين بعد أن أطلقوا عليهما وابلاً من الأعيرة النارية، وفروا هاربين عقب خروجهما من أحد ملاعب كرة القدم بالوراق، ما أدى إلى وفاتهما فى الحال.

- استشهاد أمينى شرطة بعد إطلاق مجهولين النار عليهما بالوراق

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