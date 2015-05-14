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ضبط 130 طربة حشيش و20 ألف قرص ترمادول بحوزة سائق توك توك بمركز المحلة

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ضبط 130 طربة حشيش و20 ألف قرص ترمادول بحوزة سائق توك توك بمركز المحلة ضبط 130 طربة حشيش و20 ألف قرص ترمادول بحوزة سائق توك توك بمركز المحلة
نجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية فى القبض على سائق توك توك وبحوزته 130 طربة حشيش و20 ألف قرص ترمادول قبل توزيعها على عملائه.

كانت معلومات قد وردت للنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة بقيام المتهم "عبد الحميد.أ.ب"، 27سنة سائق توك توك، بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزام المتهم نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة لتوزيعها على عملائه.

تم عرض المعلومات على اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية فقرر تشكيل فريق بحث للقبض على المتهم قاده العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والملازم أول أحمد دبيس معاون مباحث مركز المحلة.

وبتقنيين الإجراءات تم استهداف منزل المتهم وتم ضبطه وعثر بداخل المنزل على 130 طربة حشيش و20 ألف قرص ترامادول، فتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم لمركز شرطة المحلة واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 22544 جنح مركز المحلة وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365