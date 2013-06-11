أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

سمير مرقص: فترة تولى محمد على هى التغيير الحقيقى فى التاريخ

Google+ Print
سمير مرقص: فترة تولى محمد على هى التغيير الحقيقى فى التاريخ سمير مرقص: فترة تولى محمد على هى التغيير الحقيقى فى التاريخ

أكد الدكتور سمير مرقص، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصرى للمواطنة والحوار، ومساعد رئيس الجمهورية السابق، أن فترة تولى محمد على حكم هى التغيير الحقيقى فى التاريخ المصرى الحديث، وانتقال مصر من دولة ما قبل الحداثة إلى الدولة الحديثة، وربط مرقص هذا التحول بين كل من الكنيسة والدولة، مشيرا إلى أن التغيير يأتى على المؤسستين.

وشرح مرقص خلال ندوة بعنوان "التطور المؤسسى للكنيسة القبطية فى سياق الدولة الحديثة.. من محمد على إلى يومنا هذا" التى نظمها المركز الثقافى القبطى الأرثوذوكسى برئاسة الأنبا أرميا الأسقف العام، مساء اليوم، الفرق بين دولة ما قبل الحداثة والدولة الحديثة بعدة مؤشرات أولها هى أن مجتمع ما قبل الحداثة يتصف بمجتمع الأهل والأقارب والعشيرة، ويكون فيه رابطة الدم هو العامل الأساسى لاختيار الأشخاص فى المناصب القيادية، فضلا عن سيادة التقاليد والعرف وغيرها من السمات، أما الدولة الحديثة فهى التى تقوم على المواطنة واختيار الأشخاص على حسب الكفاءة، وتصبح الدولة عبارة عن مؤسسات، ويكون القانون هو الفصل والحكم بل هو السيد.

وتطرق مرقص إلى العلاقة الوطيدة التى تربط بين الكنيسة والدولة، سواء فى أزهى أو أسوأ عصورها، معطيا مثالا لذلك، وهو أنه فى ظل حكم محمد على رائد التغيير فى مصر عاصره فى الكنيسة البابا كيرلس الرابع والملقب بـ"أبو الإصلاح" لما شهدته الكنيسة من تقدم، سواء على الناحية الروحية أو التعليمية، حيث قام ببناء 6 مدارس على مستوى الجمهورية بالمجان، أسهمت فى خروج رجال لهم تاريخهم، مثل بطرس غالى باشا وعبد الحميد باشا وثروت باشا، وغيرهم ممن أسهموا فى حياة مصر والمصريين، فضلا عن تأسيسه ثانى مطبعة على مستوى مصر.

وتابع مرقص، فى مراحل التطور المؤسسى للكنيسة هناك 3 مؤسسات واصفا إياهم برأس الزاوية، وهم المجلس الملى والكلية الإكليريكية ومدارس الأحد، مؤكدا أن مدارس الأحد أسهم فى تطوريها البابا شنودة الثالث والارشيدياكون حبيب جرجس وغيرهم.

ولخص مرقس المراحل التى مرت بها الكنيسة منذ بداية القرن الـ18 حتى وقتنا هذا بأربعة مراحل دائما ما تساير به ما تمر به مصر والمجتمع المصرى بشكل عام وهم، مرحلة التغيير إلى أعلى، ثم مرحلة التحرك القاعدى الشعبى، ومنها للمرحلة الرعوية وصولا إلى الآن، وهى المرحلة المؤسسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد