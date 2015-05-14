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مستشار الرئيس للشئون الدينية يفند اليوم أوهام "داعش" حول "نهاية العالم"

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مستشار الرئيس للشئون الدينية يفند اليوم أوهام "داعش" حول "نهاية العالم" مستشار الرئيس للشئون الدينية يفند اليوم أوهام "داعش" حول "نهاية العالم"
تنظم الرابطة العالمية لخريجى الأزهر ندوة موسعة للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، اليوم الخميس، بعنوان "تفنيد أوهام داعش فى قضية نهاية العالم"، التى تعقد بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بحضور الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية.

تهدف الندوة إلى فضح توجهات التنظيم الإرهابى وشبهاته الباطلة، وخطورة الأفكار التكفيرية على المجتمعات، وتقديم الحلول المناسبة للقضاء على الأفكار المسمومة التى تروجها التنظيمات المتطرفة لإشعال الفتن بين المجتمعات الإسلامية، والتعرف على الرأى الشرعى فى هذه القضية.

وتتضمن الندوة عدة محاور أبرزها مواجهة التشكيك فى الثوابت الدينية، تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة.

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