4 نصائح لاستثمار كثرة حركة طفلك ونشاطه الزائد

تعانى الكثير من الأمهات من كثرة حركة الأطفال، وعدم القدرة على السيطرة عليهم لكثرة الحركات.

وحول هذه المشكلة يتحدث أحمد إبراهيم المدرب النفسى للأطفال، مؤكدا أن الطفل كثير الحركة طفل ذكى، ويريد أن يخرج طاقته المكبوتة عن طريق الإفراط فى حركاته من خلال اللعب.

ويتابع المدرب النفسى للأطفال، أن جميع الأطفال لا يستطيعون البقاء لفترات طويلة فى نفس المكان، حتى لو كانوا يتميزون بالهدوء، وخاصة إن كان هؤلاء الأطفال يميلون للقيام ببعض الحركات المؤذية والمخربة.

ويقدم المدرب النفسى للأطفال، بعض النصائح التى تساعد على استثمار وترشيد كثرة حركة طفلك، ومنها:

>1- مساعدة الأم فى أعمال المنزل البسيطة، كالتنظيف والترتيب.

>2- تدريبه على بعض الرياضات التى تناسب سنه كالسباحة أو التنس أو الباسكت.

>3- زيارة الأقارب والأصدقاء ممن لديهم أطفال فى مثل سنه والذين يربون أبناءهم تربية صحيحة.

>4- الخروج للمتنزهات والحدائق العامة كل أسبوع على الأقل.