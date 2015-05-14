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بالصور..جامعة كفر الشيخ تُكرّم مدير مكتب اليوم السابع لجهوده الإعلامية

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كرمت جامعة كفر الشيخ أمس الأربعاء محمد سليمان، مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ، وتم منحه شهادة تكريم ودرع الجامعة، نظرا لجهوده وإسهاماته الإعلامية التى يقوم بها منذ إنشاء الجامعة ودعم المستشفى الجامعى، وتغطية كل الفعاليات التى تنظمها جامعة كفر الشيخ، والجهود التى يبذلها للنهوض بالجامعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر لدعم المستشفى الجامعى كرم فيه الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس الجامعة، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة، وعدد من الإعلاميين، وتم فتح باب التبرع لدعم المستشفى الجامعى الجديد بجامعة كفر الشيخ، حيث تم جمع مبلغ 100 ألف جنيه، خلال نصف ساعة من فتح باب التبرع، من رجال الإعلام والصحفيين والإعلاميين.

رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم مدير مكتب اليوم السابع -اليوم السابع -5 -2015
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رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم مدير مكتب اليوم السابع

شهادة التقدير لمحمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع -اليوم السابع -5 -2015
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شهادة التقدير لمحمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع

درع الجامعة لمدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ -اليوم السابع -5 -2015
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درع الجامعة لمدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ


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