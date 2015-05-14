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إصابة مدير شرطة النجدة بالوادى الجديد بعد انقلاب سيارته الخاصة

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إصابة مدير شرطة النجدة بالوادى الجديد بعد انقلاب سيارته الخاصة إصابة مدير شرطة النجدة بالوادى الجديد بعد انقلاب سيارته الخاصة
أصيب المقدم محمد الديب مدير إدارة شرطة النجدة بمديرية الوادى الجديد فى حادث انقلاب سيارة ملاكى عند نقطة الكيلو 175 على طريق الخارجة – أسيوط، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات وكسور متنوعة بالجسم، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة.

وكان إخطار قد ورد للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، وتبين أن قائدها هو مدير شرطة النجدة، والذى أصيب بكسور وجروح وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما تبين فقدان سلاحه الميرى فى الحادث، وعلى الفور تم تكثيف التحريات وتعقب المتواجدين أثناء وقوع الحادث، حتى تمكنت قوة شرطة من مباحث قسم شرطة الخارجة ونقطة كمين النقب من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته السلاح الميرى قبل تهريبه، ويدعى "وليد .أ"، وتم نقله إلى قسم الشرطة، فى الوقت الذى تجمهر فيه عدد من أقارب الشاب أمام قسم الشرطة، للمطالبة بالإفراج عنه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365