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ضبط ٩٨ قطعة سلاح فى حملة أمنية مكبرة بمركز أبو تيج بأسيوط

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تمكنت مديرية أمن أسيوط أمس الأربعاء من ضبط 98 قطعة سلاح نارى و470 طلقة نارية فى حملة مكبرة على 6 قرى بمركز أبوتيج.

كانت حملة مكبرة برئاسة اللواء خالد شلبى مدير البحث الجنائى بالمديرية والعميد أشرف رياض مدير فرع الأمن العام، تحت إشراف اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن أسيوط والعقيد طارق يحيى رئيس فرع البحث، والمقدم ياسر صلاح وكيل الفرع والرائد عبد المجيد مختار رئيس المباحث، والنقيب هيثم شمس والنقيب مصطفى أبو دومة والملازمين أول على موسى وأحمد المسيرى وإسلام إبراهيم وأحمد ثمرات وعمرو البدرى وأحمد عبد المقصود، مدعومة بمجموعات قتالية قد قامت أمس بحملة تفتيشية بقرى "النخيلة والزرابى وباقور والبلايزة وبنى سميع ودوينة" بمركز أبوتيج.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 62 شخصا بحوزتهم 98 قطعة سلاح تنوعت ما بين 57 بندقية آلية و32 فرد خرطوش وبندقية لى إنفلد و8 فرد محلى و470 طلقة نارية، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

. الأسلحة المضبوطة -اليوم السابع -5 -2015
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. الأسلحة المضبوطة

صورة تذكارية للضباط مع الأسلحة -اليوم السابع -5 -2015
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صورة تذكارية للضباط مع الأسلحة


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