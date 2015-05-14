أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح منافذ بيع السلع بالجملة

Google+ Print
افتتح الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، يرافقه المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق واللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمحاسب ممدوح عبد الستار رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والمهندس إبراهيم طلحة مدير عام بكفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بدسوق منفذ بيع الجملة التابع للشركة العامة لتجارة الجملة إدارة مجمعات كفر الشيخ.

ويعد منفذ بيع الجملة الذى تم افتتاحه واحدا ضمن عدد 5 منافذ تم تطويرها بكفر الشيخ من إجمالى 22 منفذا على مستوى المحافظة.

وقد تفقد المحافظ ومرافقوه المعروضات داخل المجمع والتأكد من أن أسعاره وتوافر جميع السلع الضرورية للمستهلك.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة من مديرية التموين على هذه المنتجات، وشدد أيضا بضرورة وضع السعر على المنتجات الغذائية.

كما شدد المحافظ بضرورة توافر السلع التموينية وزيادة معدلات ضخها قبل حلول شهر رمضان المبارك ومدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعلى جانب آخر طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتورة لميس المعداوى بتوفير الأدوية للقسم الداخلى من مبلغ الدعم المجانى لمستشقى دسوق العام خلال جولته بها ومروره على قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوى والعمليات والعناية المركزة والأقسام الداخلية للباطنة والأطفال، وطالب المحافظ مدير المستشفى بالاهتمام بالنظافة وتحسين الخدمة الطبية بها لتتناسب مع احتياجات المواطنين لخدمة طبية أفضل.

محافظ كفر الشيخ بمستشفى دسوق -اليوم السابع -5 -2015
>

محافظ كفر الشيخ بمستشفى دسوق

محافظ كفر الشيخ داخل منفذ البيع بدسوق -اليوم السابع -5 -2015
>

محافظ كفر الشيخ داخل منفذ البيع بدسوق

توفير اللحوم والأسماك والسلع بالمنفذ -اليوم السابع -5 -2015
>

توفير اللحوم والأسماك والسلع بالمنفذ

المحافظ يستمع لما تم توفيره فى المنفذ -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ يستمع لما تم توفيره فى المنفذ


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد