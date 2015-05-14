بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح منافذ بيع السلع بالجملة

افتتح الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، يرافقه المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق واللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمحاسب ممدوح عبد الستار رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والمهندس إبراهيم طلحة مدير عام التموين بكفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بدسوق منفذ بيع الجملة التابع للشركة العامة لتجارة الجملة إدارة مجمعات كفر الشيخ.

ويعد منفذ بيع الجملة الذى تم افتتاحه واحدا ضمن عدد 5 منافذ تم تطويرها بكفر الشيخ من إجمالى 22 منفذا على مستوى المحافظة.

وقد تفقد المحافظ ومرافقوه المعروضات داخل المجمع والتأكد من أن أسعاره وتوافر جميع السلع الضرورية للمستهلك.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة من مديرية التموين على هذه المنتجات، وشدد أيضا بضرورة وضع السعر على المنتجات الغذائية.

كما شدد المحافظ بضرورة توافر السلع التموينية وزيادة معدلات ضخها قبل حلول شهر رمضان المبارك ومدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعلى جانب آخر طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتورة لميس المعداوى بتوفير الأدوية للقسم الداخلى من مبلغ الدعم المجانى لمستشقى دسوق العام خلال جولته بها ومروره على قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوى والعمليات والعناية المركزة والأقسام الداخلية للباطنة والأطفال، وطالب المحافظ مدير المستشفى بالاهتمام بالنظافة وتحسين الخدمة الطبية بها لتتناسب مع احتياجات المواطنين لخدمة طبية أفضل.



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محافظ كفر الشيخ بمستشفى دسوق



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محافظ كفر الشيخ داخل منفذ البيع بدسوق



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توفير اللحوم والأسماك والسلع بالمنفذ



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المحافظ يستمع لما تم توفيره فى المنفذ