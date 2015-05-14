مغتصبو سيدة أوسيم: طريقة مشيها وملابسها كانت مثيرة والمخدرات السبب

سهروا حتى منتصف الليل يتعاطون المواد المخدرة، وتحركوا بسيارة أحدهم بعد مطلع الفجر فى الشارع، شاهدوا سيدة تسير بمفردها فى أسفل كوبرى، اقتربوا منها وأشهروا السلاح فى وجهها، واختطفوها وهربوا بها إلى منطقة الزراعات، وجردوها من ملابسها كاملة، وتعدى كل واحد منهم عليها جنسيا، ثم تركوها فى الزراعات وهربوا، وتم القبض عليهم واعترفوا تفصيليا بارتكابهم للجريمة.

قال المتهم الرئيسى فى الواقعة، أمتلك سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية أعمل عليها لنقل الزبائن داخل منطقة البراجيل تحديداً، وأجمع الأموال لشراء المخدرات وأسهر برفقة أصدقائى طوال الليل نتناول المواد المخدرة.

وأضاف المتهم، يوم الحادث كنت أتحرك برفقة صديقى بالسيارة ونحن مغيبون عن الوعى، وكأن السيارة تتحرك بمفردها، ولدى مرورنا أسفل كوبرى البراجيل شاهدنا سيدة تسير بمفردها، قال لى صديقى: "ما تيجى نشوف المزة دى"، وبالفعل اقتربت منها بالسيارة وبدأت تسرع الخطوات، فتوقفنا بالقرب منها وترجلنا على الأرض ووضعت يدى على فمها والسكين على رقبتها وألقيتها داخل الميكروباص وأسرعنا بها إلى زراعات منطقة الكوم الأحمر، وكان الطريق خاليا تماماً من المارة ووصلنا بعد حوالى ربع ساعة، وهناك أجبرناها على النزول من السيارة، وجردناها من ملابسها، وأمسك صديقى السكين وعاشرتها أنا جنسيا، ثم أمسكت السلاح وتركتها لصديقى عاشرها أيضا وهربنا بالسيارة حتى تم القبض علينا.

وأردف المتهم، للأسف احنا الاتنين متجوزين ومش عارف عملنا كدا ليه وكل واحد فينا مراته أحلى من الضحية مليون مرة، يمكن عشان كنا مغيبين بفعل الحشيش، أو طريقة مشى الضحية وملابسها كانت مثيرة شويتين.

ومن جانبها، قالت الضحية لرجال المباحث، "توسلت وبكيت وقبلت يد وقدم المتهمين عشان يسيبونى لكنهم رفضوا، كانوا وحوش بجد لا يمكن يكونوا دول ناس طبيعيين، كسرونى قدام نفسى ومش عارفة بعد كدا هاحط عينى فى عين جوزى إزاى.. منهم لله دمروا حياتى".

تلقى المقدم هشام بهجت رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغاً من "فاطمة.ف" 34 سنة ربة منزل، تفيد فيه أنه أثناء سيرها بنزلة كوبرى البراجيل فوجئت بشخصين يستقلان سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، ونجحا فى اختطافها تحت تهديد السلاح داخل السيارة وتوجها بها إلى إحدى المناطق الزراعية وتعديا عليها جنسياً.

وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، حيث تم جمع المعلومات عن المتهمين والاستعانة بالأوصاف السنية والبدنية للجناة وعرض صور المسجلين جنائياً على المجنى عليها، وتمكنوا فى نهاية الأمر من تحديد هوية الجناة، وتبين أنهما "عامر.أ" 27 سنة السابق اتهامه فى (4) قضايا، آخرها "سرقة" حيث تم القبض عليه أثناء استقلاله السيارة المستخدمة فى الحادث، و"محمد.ب" 26 سنة قهوجى، وأحالهم اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة.

- مسجل يخطف سيدة ويغتصبها ويسقط فى أوسيم

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