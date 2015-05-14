خليفة مهتم بتطوير وتنمية المنطقة الغربية

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بزيارة تفقدية لجزيرة دلما وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة أبوظبي.

والتقى سموه خلال الزيارة أبناء دلما واطمأن عن كثب على أحوالهم واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ هناك.

ونقل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمواطنين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي واهتمام سموهما بتطوير وتنمية المنطقة الغربية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

واستمع سموه إلى آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم ووجه بتلبية احتياجاتهم وتطوير الجزيرة بالصورة المنشودة وتذليل ما يواجه أبناءها من صعوبات لتأمين راحتهم واستقرارهم.

تواصل

كما أكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف على احتياجاتهم عن قرب .. مشيرا إلى سعي حكومة أبوظبي جاهدة لتوفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير في الإمارة.

وأعرب أهالي دلما عن سعادتهم وترحيبهم البالغ بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان شاكرين اهتمام ورعاية سموه الدائمة وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الامارات عامة وأبوظبي خاصة وحرص سموه على التواصل الدائم مع أبناء دلما.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان استهل زيارته لجزيرة دلما بتفقد عدد من المرافق والمشاريع التي تنفذ فيها مثل مشروع ميناء دلما التابع لموانئ أبوظبي وتفقد سير العمل في مشروع تطوير البنية التحتية للميناء.

واطلع سموه على مخططات الأعمال التي قدمتها موانئ أبوظبي والتصورات النهائية للميناء بعد اكتمال جميع مراحل التطوير والتي اشتملت على منزالين للعبارات ومنزال خاص للسيارات المتنقلة من وإلى الجزيرة بواسطة العبارات ومنزال مخصص لقوارب الصيد والنزهة.

وضمت المخططات أيضا أرصفة عائمة مخصصة للصيادين تتسع لأكثر من 104 قوارب وتتصل برصيف خاص لتحميل وتنزيل البضائع وأرصفة خصصتها لقوارب النزهة تستوعب 56 قاربا.

استعراض

واستعرضت موانئ أبوظبي تصميما لمجموعة المباني التي تضم مبنى متعدد الاستخدامات ومبنى لسوق الأسماك يضم مخازن مبردة ومبنى لمحلات التجزئة والخدمات وبالطبع شمل التصميم تحديث الطرق والأرصفة المحيطة بالميناء كما يشمل مشروع التطوير إقامة مواقف للسيارات. وعقب اطلاع سمو الشيخ حمدان على مخططات التطوير وجه سموه بمباشرة الأعمال وبدء التنفيذ بالسرعة الممكنة لإطلاق ميناء دلما بحلته الجديدة لخدمة المجتمع المحلي وتسهيل أعمال الصيادين.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بعد ذلك كلا من حمد سعيد المزروعي ومهنا عبيد غيث مهنا المهيري بمنزليهما بجزيرة دلما وذلك ضمن مبادرات سموه للالتقاء بالمواطنين.