حمدان بن محمد:الاهتمام بجودة الخدمات الطبية أولوية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا يقبل لأي قطاع في دبي وفي الإمارات أن يكون دون طموحات المواطنين وتوقعاتهم، وأنه يتابع بشكل دقيق ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين ونسب رضاهم عن هذه الخدمات، كما أن سموه يتابع أيضا بشكل مستمر نسب رضا الموظفين والعاملين في كافة القطاعات ويوجه الجميع باتخاذ ما يلزم للارتقاء بها وتوفير أفضل البيئات المؤسسية لهم.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع سموه برئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي حميد القطامي وكافة مديري المستشفيات بالإمارة وفريق القيادات العليا بهيئة الصحة.

وأضاف سموه: المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تطوير بخطوات متسارعة للقطاع الطبي بدبي، والثقة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفريق الذي سيقود الهيئة هي مسؤولية وأمانة مشتركة، سنتابعكم فيها وندعمكم بشكل مستمر لتحقيق أفضل الخدمات الطبية لمواطنينا وللمقيمين وللزوار.

رسالة

وقال سموه: رسالتي لكافة الكوادر الطبية والإدارية العاملة في هيئة الصحة بدبي أن الحكومة تقف دائما معهم وتعتبر الاستثمار فيهم هو الأهم والأثمن والأعلى عائدا، وتوجيهاتي لفريق القيادة الجديد هي أن يكون هذا هو المبدأ في مرحلة التطوير خلال الفترة القادمة«.

وأضاف سموه: الأولوية الأخرى أيضا خلال الفترة القادمة هو زيادة عدد المستشفيات الخاصة ورفع مستوى استثمارات القطاع الخاص فيها والاهتمام بجودة الخدمات في جميع مستشفيات الإمارة الحكومية والخاصة لأن ذلك يمثل العنصر الأساسي في الوصول لمستوى عالمي في قطاعنا الطبي وهي المفتاح لترسيخ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون وجهة رئيسة للسياحة العلاجية لأكثر من 2 مليار نسمة يعيشون حولنا».

تميز

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء المطول إن توقعات المواطنين والمقيمين من القطاع الطبي في دبي تختلف عن توقعات أي مجتمع في دولة أخرى، لأنهم تعودوا على التميز في كافة القطاعات والخدمات في دولة الإمارات وبالتالي لا بد أن يستمر التطوير والتحديث والتدريب واستقطاب الكفاءات بشكل متسارع وأكبر لنستمر في تلبية هذه التوقعات".

وأضاف سموه: أن الإيجابية في بيئة العمل الداخلية التي ينادي بها دائما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والعمل بروح الفريق الواحد ضمن هذه البيئة سيضاعف جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بنسب الرضا بين الموظفين وأيضا بين المتعاملين.

وتابع سموه: هيئة الصحة لا بد أن تعمل بروح الفريق والتشاور والتواصل بين القيادات الإدارية والكوادر الطبية سيقدم نتائج أفضل للجميع.

واستمع سموه خلال اللقاء للكثير من مرئيات وأفكار فريق القيادة العليا بهيئة الصحة حول مسيرة التطوير خلال الفترة القادمة، حيث أكد لهم بأن التطوير هو رحلة وأن الجميع عليه مسؤولية في هذه الرحلة وأن النجاح هو نجاح للجميع والمجتمع في النهاية هو الحكم والوطن سيكون شاهدا علينا جميعا.

كما جدد سموه ثقته في كافة الكوادر في هيئة الصحة مطالبا إياهم بالاستمرار في التعلم والتدريب واكتساب المهارات ومراكمة الخبرات ومتابعة آخر التطورات في هذا القطاع الحيوي المهم لنجاحنا جميعا كأسر وكمجتمع وكوطن.