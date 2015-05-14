محمد بن راشد: الإمارات رائدة في شتى قطاعات التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات عموماً باتت ريادية في شتى قطاعات التنمية والتحديث، وما وصلت إليه دولتنا من تقدم وإنجازات بفضل الله أولاً، وبفضل الإرادة والعزيمة والطاقة الإيجابية التي ترفض الكسل والمستحيل، وتعزز الدور الإيجابي والفاعل للكفاءات الوطنية والأفكار المبدعة المخزونة في عقول شباب الوطن في شتى التخصصات العلمية والتقنية والاقتصادية وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في الممشى بمدينة جميرا في دبي مساء أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومنى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية العليا للمنتدى الإعلامي العربي، الذي اختتم مساء أمس، مجموعة من رؤساء التحرير ومديري مراكز الأخبار والكتّاب الصحافيين، وتحاور معهم سموه حول عدد من القضايا العربية، وفي مقدمتها الإعلام الذي يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات سموه والشعر والأدب.

ترحيب

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإعلاميين والصحافيين الذين يمثلون العديد من الصحف ووكالات الأنباء والتلفزة العربية والعالمية، ودعاهم إلى طرح الأسئلة إذا كان لديهم أي سؤال حول أي موضوع يودون الاستفهام عنه. وأعرب عدد من الإعلاميين عن اعتزازهم بلقاء سموه، ووصفوه بالقائد والزعيم والشاعر والإعلامي وصاحب الرؤية الفذة والأفكار المبدعة التي جعلت من دبي أيقونة للنجاح والسعادة، وباتت طريقة وأسلوب تفكير للعديد من مدن العالم.

وأشاد المتحدثون في اللقاء بالمنتدى الإعلامي العربي وتطوره سنة بعد سنة، مؤكدين أن لا ملتقى على مستوى الوطن العربي يجمعهم سوى هذا المنتدى الذي يلتقي فيه الزملاء من كل الأقطار العربية، وبات منبراً للنقاش الحر وتبادل الرأي، وملتقى جامعاً يتميز بالكرم وحسن الاستقبال والأخوة العربية.