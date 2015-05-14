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حسيت بالإرهاق رغم أنك نايم كويس؟.. اعرف الأسباب

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حسيت بالإرهاق رغم أنك نايم كويس؟.. اعرف الأسباب حسيت بالإرهاق رغم أنك نايم كويس؟.. اعرف الأسباب
يعانى الكثير من الأشخاص من الشعور بالإرهاق وأن طاقتهم قد استنفذت فى بداية اليوم على الرغم من أنهم لم يبذلوا أى مجهود بدنى شاق، وكشفت مؤخراً دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب – جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أنه ليس بالضرورة أن تكون قلة النوم هى المتسببة فى جعل الإنسان يشعر بالكسل والخمول والإرهاق فى النهار.

وتابعت الدراسة أنه توجد بعض الأسباب الأخرى التى تحفز هذه الأحاسيس السلبية مثل: الإصابة بالسمنة أو معاناة الشخص من أعراض الاكتئاب، لافتة ًأن هذه الحالات تجعل الإنسان غير قادر على أداء الأعمال المكلف بها على الوجه الأكمل، وتضطره للنوم لعدة ساعات خلال النهار.
>وأكد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالسمنة أو الاكتئاب غالباً ما يشعرون بالتعب والإنهاك على الرغم من حصولهم على القدر الكافى من النوم خلال الليل، لافتين أن هذه الحالة تصيب حوالى 30% من الأشخاص.

وأضاف القائمون على الدراسة أن الحل الأمثل لعلاج هذه الحالة هو التخلص من الوزن الزائد وممارسة الرياضة، وذلك حسبما أكدت النتائج التى خضع لها 1300 شخصاً متطوعاً.

ونشرت هذه النتائج فى المجلة الطبية الشهيرة " Sleep"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر مايو الجارى.

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