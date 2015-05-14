ليلة_الابطال - بالفيديو .. إبن ريال مدريد يعيد للسيدة العجوز شبابها

قاد ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس فريقه للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ناديه السابق ريال مدريد بعد تسجيله هدف التعادل في إياب نصف النهائي الذي انتهى 1-1 الأربعاء.

واستفاد يوفنتوس من فوزه في لقاء الذهاب 2-1 على ريال مدريد. ورغم تقدم رونالدو في الدقيقة 23 من ركلة جزاء. إلا أن موراتا – الذي سجل هدفا في لقاء الذهاب – تعادل للسيدة العجوز التي وصلت للنهائي.

وجاء هدف موراتا المنتقل في الصيف الماضي من ريال مدريد في الدقيقة 58 مستغلا تمريرة بالرأس من العائد بول بوجبا.

بتلك النتيجة يصعد يوفنتوس لمواجهة برشلونة في السادس من يونيو المقبل في العاصمة الألمانية برلين.

وتسبب هدف موراتا البالغ من العمر 22 عاما. في إعادة يوفنتوس 12 عاما للوراء في آخر بطولة وصلتها السيدة العجوز للدور النهائي وكان على حساب ريال مدريد أيضا بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين.

وتأهل يوفنتوس لنهائي دوري الأبطال وأمامه فرصة لاستعدة أمجاد آخر لقب الذي حصده قبل 20 عاما في نسخة 1995-1996 ويصبح لقبه الثالث.

ووصل يوفنتوس لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة بمسماه الجديد

ريال فقير

ورغم دفع أنشيلوتي بقوته الهجومية الكاملة بعد عودة كريم بنزيمة. إلا أن ريال مدريد ظهر فقيرا في بناء الهجمة وافتقد للحلول.

وبدأت خطورة ريال مدريد عن طريق بنزيمة بعد مراوغة بونوتشي لكنه سدد في السماء.

وفي الدقيقة 11 أخطأت تسديدة رونالدو اتجاهها نحو مرمى جانلويجي بوفون ومرت أعلى المرمى. (شاهدها)

وتصدى إيكر كاسياس لفرصة هدف من أرتورو فيدال في الدقيقة 14.

وجاءت الدقيقة 23 بعد تدخل من كيليني مدافع يوفنتوس على ساق إسكو الذي سقط داخل منطقة الجزاء ومعها صافرة تسببت في هدف رونالدو الأول.

وبات رونالدو ثاني هدافي ريال مدريد عبر التاريخ في كل البطولات بالتساوي مع ألفريدو دي ستيفانو أسطورة الملكي برصيد 307 هدفا ويفصله 16 هدفا عن راؤول جونزاليس الهداف التاريخي.

ورغم شعور ريال مدريد بالارتياح إلا أن لاعبي يوفنتوس كانت الصمود حليفهم في عدم تلقي شباكهم هدفا ثانيا.

انتفاضة السيدة العجوز

وفي الشوط الثاني شهد مناوشات هجومية للاعبي الفريقين كان أبرزها هدف المباراة الذي سجله موراتا بمساعدة من الفرنسي الرائع بوجبا.

ولم يحتفل موراتا بالهدف الذي سجله في شباك فريقه الأصلي.

وبعد الهدف كاد ماركيزيو أن يضاعف النتيجة لولا براعة كاسياس (شاهدها)

الذي نجح بعدها في صد قذيفة أخرى من بوجبا. (شاهدها)

وأصبح طرفي النهائي مرشح لجمع الثلاثية. إذ تُوج يوفنتوس بالدوري الإيطالي ووصل لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو قبل رحلة برلين في نهائي دوري الأبطال.

أما برشلونة فيبعد عن لقب الليجا الفوز في مباراة من أثنين لحسم البطولة رسميا. ووصل لنهائي كأس الملك ليواجه أتليتك بلباو.. وها هو ينتظر يوفنتوس نحو فرصة الثلاثية.

شاهد الأهداف