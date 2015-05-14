أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الابطال - موراتا: سعيد بالهدف والتأهل ولكن حزين لريال مدريد

Google+ Print
#ليلة_الابطال - موراتا: سعيد بالهدف والتأهل ولكن حزين لريال مدريد #ليلة_الابطال - موراتا: سعيد بالهدف والتأهل ولكن حزين لريال مدريد

أكد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس وصاحب هدف صعود السيدة العجوز لنهائي دوري أبطال أوروبا أنه سعيد بالتأهل لكنه حزين من أجل ناديه السابق.

وكان موراتا قد انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس الصيف الماضي في صفقة بيع.

وقال موراتا لقنوات beIN سبورتس بعد المباراة "أنا سعيد بالهدف وأننا وصلنا للنهائي، أتمنى الفوز في النهائي وسنفعل كل شيء من أجله".

وأضاف "المباراة كانت صعبة لكننا وصلنا النهائي لأول مرة منذ 12 عاما، أنا حزين من أجل ريال مدريد أيضا فهو النادي الذي جعلني أصل لما أنا عليه كما أنه به أصدقائي".

وأردف "المباراة ستكون صعبة أمام برشلونة في النهائي لكننا سنفعل كل شيء من أجل الفوز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع