ليلة_الابطال - موراتا: سعيد بالهدف والتأهل ولكن حزين لريال مدريد

أكد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس وصاحب هدف صعود السيدة العجوز لنهائي دوري أبطال أوروبا أنه سعيد بالتأهل لكنه حزين من أجل ناديه السابق.

وكان موراتا قد انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس الصيف الماضي في صفقة بيع.

وقال موراتا لقنوات beIN سبورتس بعد المباراة "أنا سعيد بالهدف وأننا وصلنا للنهائي، أتمنى الفوز في النهائي وسنفعل كل شيء من أجله".

وأضاف "المباراة كانت صعبة لكننا وصلنا النهائي لأول مرة منذ 12 عاما، أنا حزين من أجل ريال مدريد أيضا فهو النادي الذي جعلني أصل لما أنا عليه كما أنه به أصدقائي".

وأردف "المباراة ستكون صعبة أمام برشلونة في النهائي لكننا سنفعل كل شيء من أجل الفوز".