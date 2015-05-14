ليلة_الابطال.. مؤتمر أنشيلوتي - عن الرحيل من ريال مدريد وهدف موراتا

خسر أنشيلوتي لقبه دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من نصف النهائي أمام يوفنتوس ليودع ريال مدريد البطولة التي توج بها العام الماضي.

ماذا قال أنشيلوتي بعد التعادل مع يوفنتوس 1-1 في سانتياجو بيرنابيو ليخرج بمجموع المباراتين 3-2.

وقال أنشيلوتي "لدي ثقة في البقاء مع ريال مدريد لكن في عالم كرة القدم الأمور تتغير بشكل يومي فلا تستطيع أن تضمن شيئا".

وأضاف "أعتقد أنه بحلول نهاية مايو عندما ينتهي الموسم سأقرر مصيري من البقاء أو الرحيل".

وتابع "موراتا هو الذي أقصانا من البطولة، هدف في الذهاب وهدف اليوم كانا حاسمين".

وأردف "لعبنا بشكل جيد جدا وصنعنا فرصا كثيرة لأنفسنا لذلك لسنا نادمين على شيء".

وأضاف أنشيلوتي "فعلنا كل شيء في وسعنا كان من الممكن أن نصبح محظوظين في إنهاء الفرص ونفوز، لكن المشكلة الحقيقية كانت في مباراة الذهاب".