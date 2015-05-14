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ضبط 1991 خط محمول قبل بيعها بدون عقود فى 4 محافظات

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ضبط 1991 خط محمول قبل بيعها بدون عقود فى 4 محافظات ضبط 1991 خط محمول قبل بيعها بدون عقود فى 4 محافظات
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية موسعة، استهدفت ضبط تجار الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وبيع خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مديريات أمن " البحر الأحمر – الغربية – أسوان – الدقهلية"، عن ضبط 1991 خط (فودافون – اتصالات – موبينيل) و11 دفتر عقود خاصة بشركة فودافون.


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