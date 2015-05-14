أمن الغربية يحتوى الأزمة بعد قتل أمين شرطة شخصا وإصابة 4 بقرية فى المحلة

نجحت قوات الأمن بالغربية فى احتواء أزمة قرية بشبيش بمركز المحلة والتى اندلعت بعد قتل أمين شرطة شخصًا وإصابة 4 آخرين بسبب خلاف بين القتيل وأمين الشرطة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أمين شرطة يدعى "أشرف.م" من قوة مديرية أمن الدقهلية، والمتهم بقتل شخص وإصابة 4 آخرين، كما ضبطت السلاح المستخدم فى الواقعة.
>- أهالى يشعلون النيران فى منزل أمين الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة 4 بالمحلة
- أمين شرطة يقتل شخصا ويصيب 4 بطلقات نارية للخلاف على حد قطعة أرض فى المحلة
وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أمين شرطة يدعى "أشرف.م" من قوة مديرية أمن الدقهلية، والمتهم بقتل شخص وإصابة 4 آخرين، كما ضبطت السلاح المستخدم فى الواقعة.
>وكان أهالى عزبة العمدة التابعة لقرية بشبيش بمركز المحلة أشعلوا النيران فى منزل أمين الشرطة المتهم.
>- أهالى يشعلون النيران فى منزل أمين الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة 4 بالمحلة
- أمين شرطة يقتل شخصا ويصيب 4 بطلقات نارية للخلاف على حد قطعة أرض فى المحلة
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