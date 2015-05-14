حبس صاحب مخبز 6 أشهر والغلق شهرا لفتحه الفرن بدون ترخيص بالدقى

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية ضياء الدين صبحى بمعاقبة صاحب مخبر بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 500 جنيه وتغريمه 50 جنيها والغلق لمدة شهر، لاتهامه بإنشاء وإدارة مخبر بدون ترخيص.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قد قامت بغلق أحد المخابر المقامة بدون ترخيص بمنطقة الدقى ملك "رمضان.ش.ع" ، بعدما تبين أن صاحبه يقوم بإدارته بدون حصوله على رخصة من الإدارة، وتحرير محضر باللازم، وإحالة القضية إلى المحكمة برقم 5281 لسنة 2015، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.