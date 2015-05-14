حبس صاحب مخبز 6 أشهر والغلق شهرا لفتحه الفرن بدون ترخيص بالدقى

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية ضياء الدين صبحى بمعاقبة صاحب مخبر بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 500 جنيه وتغريمه 50 جنيها والغلق لمدة شهر، لاتهامه بإنشاء وإدارة مخبر بدون ترخيص.

كانت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قد قامت بغلق أحد المخابر المقامة بدون ترخيص بمنطقة الدقى ملك "رمضان.ش.ع" ، بعدما تبين أن صاحبه يقوم بإدارته بدون حصوله على رخصة من الإدارة، وتحرير محضر باللازم، وإحالة القضية إلى المحكمة برقم 5281 لسنة 2015، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.