وزير الخارجية الليبى: الولايات المتحدة تبدى استعدادها لمساعدتنا

التقى على زيدان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة مساء اليوم ويندى شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية التى تقوم بزيارة إلى ليبيا فى إطار جولتها لدول الربيع العربى.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين ليبيا والولايات المتحدة فى مختلف المجالات والتى من بينها التعليم والثقافة وتبادل المعلومات والتدريب التخصصى فى مجال الشرطة والجيش كما تركز اللقاء على إنشاء حرس الحدود.

وقال محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبى لوكالة الأنباء الليبية إن اللقاء تناول كيفية قيام الولايات المتحدة بمساعدة ليبيا على مستوى ثنائى وأيضا فى إطار موقعها فى حلف شمال الأطلسى "ناتو".

وأضاف عبد العزيز أن الجانبين اتفقا على إيفاد أكثر من 10 آلاف طالب للدراسة فى الجامعات الأمريكية خلال سنوات معينة، وأشار إلى أن شيرمان أبدت استعداد الولايات المتحدة لتزويد ليبيا بالمساعدات التقنية والمشورة الفنية فى بناء المؤسسات الديمقراطية.

وأوضح وزير الخارجية أن العلاقات الليبية الأمريكية علاقات استراتيجية وكذلك مع دول الحلف والدول الصديقة والشريكة،وأضاف أن اللقاء تناول مناقشة البعد الإقليمى وأهمية أمن ليبيا الذى هو جزء لا يتجزأ من أمن الإقليم ككل خاصة بعد الحرب فى مالى.