وصفة طبيعية للتخلص من الكرش فى 7 أيام

تعانى من الوزن الزائد، وموسم الصيف والذهاب إلى الشاطئ على وشك أن يبدأ، وتريد خفض الوزن، والتخلص من كرشك، كما أنك جربت الكثير من الوسائل ولم تحقق هدفك، إليك وصفة طبيعية كشف عنها مؤخرًا الموقع الطبى الأمريكى "Health"، والتى تخفض من مستوى بطنك فى غضون 7 أيام فقط، وتشمل:>المكونات المطلوبة:>2 كيلوجرام من التوت البرى>1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل>1 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة>1 ملعقة كبيرة من المكسرات>2 كوب من عصير البرتقال الطازج>1 كوب من عصير الليمون الطازج

طريقة التحضير:

>يتم تسخين عصير التوت البرى فى درجة حرارة منخفضة، مع إضافة التوابل بعد ذلك، ويطهى الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، مع السماح له ليبرد فى درجة حرارة الغرفة.

>وأخيراً، يتم إضافة عصير الليمون والبرتقال، إذا كنت ترغب فى شربه مثلج، يمكن أن يوضع فى الثلاجة.

ويفضل شرب هذا المشروب مرتين فى اليوم فى الصباح على الريق، وفى المساء قبل النوم، والجرعة الموصى بها هى 2 ديسيلتر فى اليوم، كما يستهلك الشراب لمدة عشرة أيام على الأقل، وسوف تشعر بالتغييرات بعد اليوم الثالث.

وأضاف الخبراء أن التوت البرى أقوى فاكهة تحتوى على مضادات الأكسدة والليمون والبرتقال مقاتلين ضد الدهون أما التوابل فهى تحد من الشهية وتحفز الأيض "التمثيل الغذائى".