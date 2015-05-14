ليلة_الابطال - شيكابالا: برشلونة سيضرب يوفنتوس بثلاثية في النهائي

يتوقع محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة ولاعب نادي الزمالك السابق أن يتفوق برشلونة على يوفنتوس بشكل كاسح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم يوفنتوس ببرشلونة في نهائي دوري الأبطال في برلين يوم السادس من يونيو المقبل.

وكان شيكابالا قد توقع لـFilGoal.com عن تأهل برشلونة ويوفنتوس عقب إجراء قرعة نصف نهائي المسابقة.

وقال شيكابالا في تصريحات لـFilGoal.com عقب نهاية مباراتي إياب نصف النهائي: "برشلونة سيفوز 3-0 بسهولة، ولو لم تكن مباراة نهائية لقلت إنه سيفوز 5-0".

وأضاف النجم الأسمر "ميسي سيستغل بطء جورجيو كيلليني ويورطه في ركلة جزاء".

المعروف أن شيكابالا يشجع فريق برشلونة في إسبانيا.

وعبر شيكابالا عن رأيه في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس في إياب نصف النهائي قائلا "لاعبو ريال مدريد لم يستطيوا الركض جيدا، كما أن كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وإسكو لم يقدموا مستواهم المعهود".

وأردف "لعب كارلو أنشيلوني بلاعب مدافع واحد فقط في نصف الملعب وضاع منه وسط الملعب بسبب ذلك فضاعت الفريق بأكمله".

إحصائيات #ليلة_الابطال - ريال مدريد لم يتأهل للنهائي رغم تسديد 22 كرة على يوفنتوس