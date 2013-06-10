أمريكا تأسف لقرار السودان بإغلاق خط لأنابيب النفط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إنها تأسف لقرار السودان بإغلاق خط أنابيب ينقل النفط عبر الحدود من جنوب السودان ودعت الخرطوم لإعادة النظر فى القرار.

وقالت جن ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية فى مؤتمر صحفى: "نأسف لهذا التصرف وندعو السودان للعدول عن هذا القرار"، وأضافت أنه إذا نفذ السودان ذلك القرار فإنه ينتهك اتفاقية دولية تنص على عدم جواز الإغلاق إلا بإخطار قبل 60 يوما ولأسباب اقتصادية أو فنية.

وقال السودان أمس الأحد إنه سيغلق خطين لأنابيب التصدير فى غضون شهرين إذا لم يكف جنوب السودان عن دعم متمردين فى المناطق الحدودية.