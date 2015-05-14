وزير التعليم: تخصيص 35 مليون دولار لأعمال الصيانة فى المدارس

قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إن الصندوق الاجتماعى للتنمية خصص 35 مليون دولار لأعمال الصيانة للمدارس، وذلك على 4 مراحل مختلفة، تم تنفيذ مرحلتين على أن يتم توقيع برتوكول المرحلة الثالث خلال أيام بالإضافة إلى تطبيق المرحلة الرابعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى تضمنت القيام بأعمال صيانة وترميم 485 مدرسة بـ15 محافظة بقيمة 220 مليون جنيه، كما اشتملت المرحلة الثانية صيانة 163 مدرسة فى 6 محافظات بإجمالى 100 مليون جنيه، وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المرحلة الثالثة يتم فيها صيانة وترميم 108 مدارس فى 3 محافظات بمبالغ مالية وصلت إلى 65 مليون جنيه.

وعن المرحلة الأخيرة، أكد وزير التربية والتعليم أن المرحلة يتم فيها إجراء أعمال صيانة وترميم لـ148 مدرسة فى 5 محافظات بمبالغ مالية وصلت إلى 90 مليون جنيه، لافتا إلى أنه مع حلول العام المقبل سيتم عمل صيانة لجميع المدارس التى تحتاج إلى ذلك حرصا على سلامة الطلاب.

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