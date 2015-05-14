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ضابط إسرائيلى: سنقصف لبنان فى حال اندلاع مواجهات مع حزب الله

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ضابط إسرائيلى: سنقصف لبنان فى حال اندلاع مواجهات مع حزب الله ضابط إسرائيلى: سنقصف لبنان فى حال اندلاع مواجهات مع حزب الله
حذر ضابط كبير فى الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأربعاء من تزايد مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة فى غضون عامين إلى ثلاثة أعوام مشيرا إلى أن بلاده ستقصف مناطق مدنية فى لبنان فى حال إندلاع مواجهة مع حزب الله.

وقال الضابط لمجموعة من الصحافيين الأجانب طالبا عدم نشر اسمه أن الدولة العبرية "ستضطر إلى" استهداف مناطق مدنية فى لبنان فى حال اندلاع حرب بينها وبين حزب الله نظرا إلى أن الحزب الشيعى يوزع أسلحته على امتداد الخريطة اللبنانية.

ويأتى هذا التحذير بعد الهجوم الذى شنه حزب الله فى يناير فى منطقة مزارع شبعا المحتلة الواقعة على المثلث الحدودى بين اسرائيل ولبنان وسوريا واسفر عن مقتل جنديين اسرائيليين كما اثار مخاوف من اندلاع حرب.

واعتبر الضابط الاسرائيلى ان حزب الله الذى خاضت ضده الدولة العبرية حربا فى صيف 2006، يمتلك اكثر من 100 الف صاروخ مخبأة فى مناطق مدنية فى قرى لبنانية بامكانها ان تقصف شمال اسرائيل، بالاضافة الى امتلاكه "المئات" من الصواريخ الاخرى الاطول مدى والتى بامكانها ان تطال الاراضى الاسرائيلية كافة.
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