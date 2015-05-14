حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/5/14

عدم القدرة على السيطرة على النفس أهم صفات هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد بعض المشكل ستواجههم لكنهم ستمكنون منها وسيقضون على أسباب تعاستهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى
على مستوى العلاقات العامة
توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى
>تؤكد "فؤاد" يجب أن نتحكم فى أنفسنا وفى عصبيتنا حتى نستطيع تخطى مراحل الحزن والنكد.
على مستوى العلاقات العامة
>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.