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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/5/14

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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/5/14 حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/5/14
عدم القدرة على السيطرة على النفس أهم صفات هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد بعض المشكل ستواجههم لكنهم ستمكنون منها وسيقضون على أسباب تعاستهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى
>تؤكد "فؤاد" يجب أن نتحكم فى أنفسنا وفى عصبيتنا حتى نستطيع تخطى مراحل الحزن والنكد.

على مستوى العلاقات العامة
>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.

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مصر 365

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