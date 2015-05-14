حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/5/14

الانطوائية والبعد عن المجتمع أهم ما يميز أبناء هذا البرج تقول عبير فؤاد عن حظهم ليوم الجمعة اليوم هو يوم حظهم ستتحقق لهم معظم أمانيهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ستتجدد علاقاتهم التى فقدوها من فترات وسيستطيعون بناء علاقات اجتماعية ناجحة فى حياتهم القادمة بداية من هذا اليوم.
>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل .
توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية
>ستتجدد علاقاتهم التى فقدوها من فترات وسيستطيعون بناء علاقات اجتماعية ناجحة فى حياتهم القادمة بداية من هذا اليوم.
رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015
>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل .