حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/5/14

حب الذات من أهم صفات أبناء هذا البرج، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سينجون من أى مشاكل قد يتعرضون لها فى هذا اليوم، لذلك يجب الابتعاد عن العصبية وتأنى الأمور.
>سيزين الحب يومكم وسيكون عاملا ودافعا كبيرا لكم نحو التألق فى كل شئون حياتكم.
توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية
>سينجون من أى مشاكل قد يتعرضون لها فى هذا اليوم، لذلك يجب الابتعاد عن العصبية وتأنى الأمور.
توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية
>سيزين الحب يومكم وسيكون عاملا ودافعا كبيرا لكم نحو التألق فى كل شئون حياتكم.