حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/5/14

العند من أهم صفاتهم، أما عن حظهم اليوم تقول ماجى فرح سيستقبلون أخبارًا جيدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
على مستوى الحياة العاطفية
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>بعض المشاكل ستواجههم لكن سيكون هناك بعض الأخبار التى تسعدهم ويرفع هذا الهم.
على مستوى الحياة العاطفية
>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك مشكلة كبيرة.
>على مستوى العلاقات العامة
>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.
>