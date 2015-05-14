حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/5/14

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

البعد عن الواقع والعواطف المبالغ بها أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد يقابلون بعض المشاكل لكن سينتهى الأمر فى نهاية اليوم.>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعًا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.>الحب سيكون عاملا سلبيا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدون عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.