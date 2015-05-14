حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/5/14

البعد عن الواقع والعواطف المبالغ بها أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد يقابلون بعض المشاكل لكن سينتهى الأمر فى نهاية اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعًا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.
>الحب سيكون عاملا سلبيا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدون عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.
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توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية
>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعًا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.
توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>الحب سيكون عاملا سلبيا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدون عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.
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