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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/14

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/14 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/14
بذل المجهود من أجل تحقيق الأهداف أهم صفات هذا البرج، تقول عبير فؤاد" خبيرة الأبراج، سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم ما زالوا يسيطرون على أنفسهم.
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مصر 365

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