حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/14

بذل المجهود من أجل تحقيق الأهداف أهم صفات هذا البرج، تقول عبير فؤاد" خبيرة الأبراج، سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.
>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم ما زالوا يسيطرون على أنفسهم.
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توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.
توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم ما زالوا يسيطرون على أنفسهم.
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