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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/5/14

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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/5/14 حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/5/14
حب الناس والتعاون مع المحيطين من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح: "سيكون يومًا جيدًا بالنسبة لهم وسيستطيعون التغلب على أحزانهم التى واجهتم طوال الفترات السابقة".

توقعات ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية
>سيتلقون بعض المكافآت المادية التى تجعل من هذا اليوم مصدر للسعادة.

توقعات ماجى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد استقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.
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مصر 365

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