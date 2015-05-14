دراسة خطيرة: اقتناء القطط يعرضك للإصابة بالجلوكوما وفقدان البصر

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس الأمريكية، حيث أشارت إلى أن الأشخاص الذين يقومون بتربية القطط معرضون للإصابة بالعمى وفقدان البصر.

وفسر الباحثون ذلك بأن الكثير من المواد المسببة للحساسية تنتقل من القطط إلى الإنسان جراء الاحتكاك بها، وكشفت النتائج أن الأشخاص المصابين بالجلوكوما أو المياه الزرقاء يمتلكون مستويات عالية للغاية داخل دمهم من الأجسام المضادة للمواد المسببة للحساسية، والتى تعرف باسم "immunoglobulin E".

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج ترفع احتمالية أن الجهاز المناعى لجسم الإنسان هو المسئول عن رفع فرص الإصابة بمرض الجلوكوما، والذى يعد ثانى أكثر الأسباب المؤدية للإصابة بالعمى على مستوى العالم، نظرًا لأنه يزيد من ضغط العين، ويحفز حدوث تلف بالعصب البصرى أو الشبكية.

وفى الوقت نفسه أكد الباحثون أن اقتناء الكلاب لا يسبب الإصابة بالعمى، نظرًا لأنها تمكث أغلبية الوقت خارج المنزل.

>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Ophthalmology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر مايو الجارى، وشملت الدراسة 1678 شخصًا، تتراوح أعمارهم ما بين 50 و70 عامًا.