بالصور.. ضبط ١٠٠ قطعة سلاح فى حملة مكبرة على ٦ قرى بمركز أبوتيج بأسيوط‎

تمكنت مديرية أمن أسيوط اليوم خلال حملة مكبرة من ضبط ١٠٠ قطعة سلاح ناري و

> 470 طلق ناري .

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبي مدير البحث الجنائي بالمديرية يفيد تمكن الحملة الأمنية المكبرة تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية واللواء أشرف رياض مدير فرع

> الأمن العام ومن ضباط أبو تيج كلا من الرائد عبد المجيد مختار رئيس المباحث، والنقيب هيثم شمس والنقيب مصطفى أبودومة والملازمين أول على موسى وأحمد المسيرى، واستهدفت قرى ” النخيلة و الزرابي وباقور و البلايزة و بني سميع و

> دوينة ” بمركز أبوتيج .

وأسفرت عن ضبط 62 شخص بحوزتهم ١٠٠ قطعة سلاح تنوعت ما بين 57 بندقية آلية و ٣٣ فرد خرطوش و بندقية لي انفلد و8 فرد محلي و470 طلق ناري .