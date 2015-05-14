وصفة طبيعية مذهلة للتخلص من الأنيميا وزيادة نسبة الحديد فى الدم

طريقة التحضير:

إذا كنت تعانى من الأنيميا وانخفاض نسبة الحديد فى الدم، فقد تلجأ إلى تناول بعض المكملات الغذائية التى تحتوى على الحديد، لكن كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، عن وصفة لذيذة تساعدك على زيادة مستوى الحديد فى الدم بصورة طبيعية.>المكونات المطلوبة:>- 1 كيلوجرام من الليمون>- 1 كيلوجرام من الجزر>- 1 كيلوجرام من البنجر>- 2 لتر من الماء>يتم عصر الليمون مع إزالة قشرته ويوضع فى وعاء خاص، ثم يقطع الجزر والبنجر ويطحن الاثنان معًا فى مفرمة اللحم.

ويبقى المزيج دون حراك لمدة 4 إلى 5 ساعات، ثم بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون و2 لتر من الماء فى ذلك، مع خلط كل شىء بشكل جيد.

ثم يتم نقل الخليط الناتج إلى وعاء زجاجى أو زجاجات والاحتفاظ بها فى الثلاجة.

طريقة الاستهلاك:

>اشرب كوبًا واحدًا من هذا المشروب الطبيعى على أساس يومى لزيادة نسبة الحديد فى الدم.

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