أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وصفة طبيعية مذهلة للتخلص من الأنيميا وزيادة نسبة الحديد فى الدم

Google+ Print
وصفة طبيعية مذهلة للتخلص من الأنيميا وزيادة نسبة الحديد فى الدم وصفة طبيعية مذهلة للتخلص من الأنيميا وزيادة نسبة الحديد فى الدم
إذا كنت تعانى من الأنيميا وانخفاض نسبة الحديد فى الدم، فقد تلجأ إلى تناول بعض المكملات الغذائية التى تحتوى على الحديد، لكن كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، عن وصفة لذيذة تساعدك على زيادة مستوى الحديد فى الدم بصورة طبيعية.
>المكونات المطلوبة:
>- 1 كيلوجرام من الليمون
>- 1 كيلوجرام من الجزر
>- 1 كيلوجرام من البنجر
>- 2 لتر من الماء

طريقة التحضير:


>يتم عصر الليمون مع إزالة قشرته ويوضع فى وعاء خاص، ثم يقطع الجزر والبنجر ويطحن الاثنان معًا فى مفرمة اللحم.

ويبقى المزيج دون حراك لمدة 4 إلى 5 ساعات، ثم بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون و2 لتر من الماء فى ذلك، مع خلط كل شىء بشكل جيد.

ثم يتم نقل الخليط الناتج إلى وعاء زجاجى أو زجاجات والاحتفاظ بها فى الثلاجة.

طريقة الاستهلاك:


>اشرب كوبًا واحدًا من هذا المشروب الطبيعى على أساس يومى لزيادة نسبة الحديد فى الدم.

كلمات متعلقة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365