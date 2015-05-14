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محمود عبد العزيز يحصل على تعويض مادي بسبب نشر مذكراته

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محمود عبد العزيز يحصل على تعويض مادي بسبب نشر مذكراته محمود عبد العزيز يحصل على تعويض مادي بسبب نشر مذكراته

الأربعاء 13-05-2015 22:13

حصل النجم المصري محمود عبد العزيز على تعويض مادي بقيمة مليون جنيه من مجلة "الإذاعة والتليفزيون" بسبب التحقيق "المفبرك" الذي تمّ نشره منذ فترة تحت عنوان "مذكرات الساحر".

وجاء في متن التحقيق أن والده كان يعامله بقسوة، وهو ما دفع بالفنان إلى إقامة دعوى قضائية على المجلة ليحصل على حكم بتعويض بقيمة مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وحاول عبد العزيز في البداية حلّ الأمر وديّاً عبر نشر تكذيب في المجلة بنفس المساحة، إلا أنهم رفضوا، فلم يكن منه إلا اللجوء إلى القانون الذي أنصفه.

 

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