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طلال السدر لـ"سيدتي نت": أراهن على رومانسية "الذاهبة" في رمضان

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طلال السدر لـ"سيدتي نت": أراهن على رومانسية "الذاهبة" في رمضان طلال السدر لـ"سيدتي نت": أراهن على رومانسية "الذاهبة" في رمضان

الأربعاء 13-05-2015 22:24

كشف الفنان السعودي الشاب طلال السدر لـ "سيدتي نت"، أنه يراهن على نجاح مسلسله الذي يتمّ تصويره حالياً في الرياض بعنوان "الذاهبة" استعداداً لعرضه على شاشة "روتانا" خليجية خلال شهر رمضان الفضيل، خصوصاً مع وجود عدد كبير من الفنانين المهمّين في الدراما والخليجية.

وأوضح السدر أنّ العمل في 15 حلقة فقط، وهو يحاول تقديم فن راقٍ ودراما رومانسية تغيب عن الأعمال السعودية منذ سنوات طويلة، وسط حالة مفرطة من المسلسلات الكوميدية. وقد قدّم الشكر لقناة "روتانا" على دعمها هذا العمل والوقوف على حلّ كلّ المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

وقال السدر: "يجري تصوير المسلسل في الرياض وبعض ضواحيها، ضمن أجواء ومشاعر طيبة لدى الفنانين، بين بعضهم البعض، وبينهم وبين الطاقم التقني اللبناني، برغم أنّ تصوير العمل بدأ متأخراً نسبياً، وبرغم صعوبات التصوير في الرياض، لا سيما المشاهد الخارجية".

من جهته، أشار المخرج الكويتي محمد البكر إلى أن خطة التصوير تتم حسب الجدول الموضوع مسبقاً فيما يتمّ المونتاج في بيروت، مبيّناً أن العمل يتناول قصة رومانسية درامية مستوحاة من قصيدة "الذاهبة" للشاعر ناصر القحطاني، والتي تغنّى بها المطرب خالد عبدالرحمن. ولفت إلى أنه يتطرق للعديد من القضايا في المجتمع السعودي والخليجي، إذ يروي قصّة وفاء بين زوج وزوجة، تحدث لهما ظروف خاصّة تبيّنها الأحداث، فيما تتعدد الشخصيات والخطوط الدرامية في العمل.

يُشار إلى أنّ "الذاهبة" يُعرض على قناة روتانا خليجية في شهر رمضان، ويتكوّن من 15 حلقة فقط، وهو من إنتاج شركة الإعلامية الأولى للإنتاج والصوتيات التي تعود ملكيتها للفنان طلال السدر. وهو من تأليف لبنى حداد ويزن أتاسي، ومن إخراج محمد البكر. ويقوم ببطولة العمل: تركي اليوسف، وطلال السدر، ونايف خلف، وليلى سلمان، وأمل العوضي، ومطرب فواز وأمينة العلي، ومحمد الكنهل، ومريم الغامدي، وأحمد العليان، والفنان فؤاد وعلي السعد، ونادين جمالي.

 

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