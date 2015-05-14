أفنان فؤاد تخوض تجربة التقديم لأول مرة في رمضان

صرّحت الفنانة أفنان فؤاد في تصريح هاتفي لـ"سيِّدتي نت" بأنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "سيلفي"، الذي سيتمّ عرضه على قناة "mbc". ويشاركها البطولة كلّ من: الفنان ناصر القصبي، وحبيب الحبيب، وأسعد الزهراني، وعبير أحمد، وريماس. والعمل من إخراج أوس الشرقي.

كما تستكمل أفنان حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل "الذاهبة" الذي سيعرض على قناة "روتانا" خليجية، وتجسّد فيه شخصيّة "هند"، وهي فتاة تعاني من الاختلاف في تركيب شخصيتها بسبب مواقف مختلفة تمرّ بها في حياتها. ويُشارك إلى جانبها في بطولة العمل عدة نجوم، من أبرزهم: تركي اليوسف، وطلال السدر. والمسلسل من إخراج محمد البكر.

ومن الجدير بالذكر أن أفنان تستعدّ حالياً لخوض تجربتها الأولى في تقديم البرامج على القناة الثقافية بعد الاتفاق مع مدير الإنتاج محمد العسيري في برنامج فني منوّع لشهر رمضان المبارك، والذي تستضيف من خلاله عدة مشاهير، سواء من الممثلين أو الفنانين أو الشعراء.