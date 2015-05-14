عسيرى: التحالف لم ينفذ أى عمل عسكرى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ فى اليمن

قال العميد ركن أحمد عسيرى المتحدث باسم عاصفة الحزم، إن التحالف سيصدر بياناً بخروقات الحوثيين للهدنة الإنسانية، مؤكداً أن التحالف العربى ملتزم بضبط النفس لاستكمال الهدف الإنسانى من الهدنة لرفع المعاناة عن الشعب اليمنى.

وأضاف المتحدث باسم عاصفة الحزم فى حواره مع فضائية سكاى نيوز عربية أنه من مصلحة الحوثيين انهيار الهدنة الإنسانية واستكمال العمليات العسكرية لعدم إيصال المساعدات للمتضررين، مؤكدا أن التحالف العربى لم ينفذ أى عمل عسكرى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأشار عسيرى إلى أن بيان التحالف يطالب بضبط النفس وتتحلى بأعلى درجات الصبر ولكن ما نخشاه أن لا يطول ذلك لأن هناك استفزازات مستمرة من قبل الحوثيين، بالإضافة إلى أن هناك من يقوم بإسقاط الهدنة للدخول فى معركة أخرى.