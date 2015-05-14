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مقتل قيادى بتنظيم داعش خلال اشتباكات مع النظام السورى بمنطقة "السخنة"

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مقتل قيادى بتنظيم داعش خلال اشتباكات مع النظام السورى بمنطقة "السخنة" مقتل قيادى بتنظيم داعش خلال اشتباكات مع النظام السورى بمنطقة "السخنة"
أعلن تنظيم داعش الإرهابى اليوم الأربعاء، مقتل أنس النشوان القيادى بالتنظيم خلال اشتباكات مع قوات النظام السورى فى منطقة السخنة.

ونشر مواقع جهادى تابعة للتنظيم صوراً تنعى فيها "النشوان" وكتب عليها: "استشهاد الشيخ المجاهد أبى مالك أنس النشوان فى معارك السخنة".

"أنس النشوان" هو سعودى الجنسية معروف فى أوساط تنظيم القاعدة بكنية أبو مالك التميمى، والذى انشق عنها لينضم إلى "داعش"، بعد رحلة امتدت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة فى جبال أفغانستان، وبعد هروبه بأشهر قليلة أصدرت قائمة تضم 47 مطلوباً كان هو الثالث فى لائحتها.


>- بالفيديو.. داعش يواصل أعماله الإجرامية.. ينشر فيديو لذبح 28 مسيحيا إثيوبيًّا فى ليبيا.. متحدث التنظيم الإرهابى مطلوب على القوائم السعودية.. وأديس أبابا تدين أعمال القتل رغم عدم تأكدها من جنسية الضحايا
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