المشمش يعالج الإمساك ويحسن الهضم

إذا كنت تعانى من إمساك فجائى، فحبات المشمش أفضل اختيار لك من بين أنواع الفاكهة الكثيرة والمتنوعة، لأنه أحد أفضل أنواع الفاكهة التى تساعد على تنظيم عملية الإخراج وتخلص من الشعور بالامساك الفجائى، هذا ما أكدت عليه الدكتور محمد عيسى، استشارى الباطنة والسكر، والذى أكد أهمية تناول المشمش لفوائده الجمة.

وتابع دكتور محمد مؤكدًا أهمية تناول المشمش فى اليوم دون إسراف، فالإسراف فى تناوله قد يسهل الإخراج بشدة مما يجعله غير متماسك، وقد يصاب المرء بحالة من زيادة عدد مرات الإخراج والتبرز، أو الإصابة بالإسهال المؤقت.

والمشمش له قدرة على تحسين قدرات الأمعاء على هضمه، لذا يؤكد استشارى الباطنة والسكر، أن المشمش من أفضل نوعيات الفاكهة الهامة للجسم، والتى تساعد الأمعاء كثيرًا إذا ما تناوله الشخص بكميات محدودة ومنضبطة، لا تزيد حصة الفرد فى اليوم عن 5 حبات من المشمش، كما يجب الاهتمام بغسله جيدا، وإذا أسرف الشخص فى تناوله وفى عدم تنظيفه أصبح وسيلة للإصابة بالإسهال بدلا من كونه وسيلة لضبط الإخراج الذى يعانى فيه المريض من الإمساك المؤقت.