أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عاوز تاكل أكتر وتخس؟.. قسم أكلك على 6 وجبات

Google+ Print
عاوز تاكل أكتر وتخس؟.. قسم أكلك على 6 وجبات عاوز تاكل أكتر وتخس؟.. قسم أكلك على 6 وجبات
كثير من الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم لا ينجحون فى تحقيق الوزن المثالى، نظرا لاتباعهم نظاما غذائيا خاطئا، أو عدم القدرة فى التغلب على الشعور بالجوع، فكيف يمكن أن يحقق الشخص هدفه فى تقليل الوزن وتجنب الشعور بالجوع؟

بعض المخاوف والقلق من إنقاص الوزن


>تقول الدكتورة مها شاكر، أخصائية التغذية العلاجية، إن كثيرا من الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم ينتابهم بعض شعور بالقلق والمخاوف لاعتقادهم بأن التخلص من الوزن الزائد يستلزم الإحساس بالجوع والحرمان من الطعام وهذا اعتقاد خاطئ.

فوائد تقسيم الوجبات فى إنقاص الوزن


>وتستكمل د.مها قائلة "يجب على الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم زيادة عدد الوجبات ما بين 5 إلى 6 وجبات يوميا، بحيث تتضمن ثلاث وجبات أساسية و3 وجبات خفيفة كل ساعتين أو 3 ساعات بشرط إلا تتجاوز الوجبة السعرات الحرارية المقررة للشخص فى اليوم".

وأشارت د.مها قائلة "الهدف من زيادة عدد الوجبات رفع مستوى حرق بالجسم نتيجة ما يطلق عليه بالتأثير الحرارى للطعام بالتالى الشعور بالشبع، مما يجعل الأشخاص تأكل أقل فى الوجبات الأساسية، فتفقد الوزن وتقلل الإحساس بالجوع طوال اليوم نتيجة لثبات معدلات السكر بالدم"، وأخيرا تمنحك الطاقة والحيوية طوال اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم