عاوز تاكل أكتر وتخس؟.. قسم أكلك على 6 وجبات

بعض المخاوف والقلق من إنقاص الوزن

فوائد تقسيم الوجبات فى إنقاص الوزن

كثير من الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم لا ينجحون فى تحقيق الوزن المثالى، نظرا لاتباعهم نظاما غذائيا خاطئا، أو عدم القدرة فى التغلب على الشعور بالجوع، فكيف يمكن أن يحقق الشخص هدفه فى تقليل الوزن وتجنب الشعور بالجوع؟>تقول الدكتورة مها شاكر، أخصائية التغذية العلاجية، إن كثيرا من الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم ينتابهم بعض شعور بالقلق والمخاوف لاعتقادهم بأن التخلص من الوزن الزائد يستلزم الإحساس بالجوع والحرمان من الطعام وهذا اعتقاد خاطئ.>وتستكمل د.مها قائلة "يجب على الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم زيادة عدد الوجبات ما بين 5 إلى 6 وجبات يوميا، بحيث تتضمن ثلاث وجبات أساسية و3 وجبات خفيفة كل ساعتين أو 3 ساعات بشرط إلا تتجاوز الوجبة السعرات الحرارية المقررة للشخص فى اليوم".

وأشارت د.مها قائلة "الهدف من زيادة عدد الوجبات رفع مستوى حرق الدهون بالجسم نتيجة ما يطلق عليه بالتأثير الحرارى للطعام بالتالى الشعور بالشبع، مما يجعل الأشخاص تأكل أقل فى الوجبات الأساسية، فتفقد الوزن وتقلل الإحساس بالجوع طوال اليوم نتيجة لثبات معدلات السكر بالدم"، وأخيرا تمنحك الطاقة والحيوية طوال اليوم.