تفكيك 11 عبوة ناسفة شرق ليبيا وإصابة 4 جنود بالجيش

أصيب أربعة جنود بالجيش الليبى ، مساء اليوم الأربعاء ، جراء انفجار لغم أرضى بسيارتهم العسكرية أثناء تقدمهم تجاه غابات رأس الهلال شرق البلاد.

وقال مصدر عسكرى اليوم ، إن أربعة جنود بالجيش الليبى أصيبوا جراء انفجار لغم أرضى بسيارتهم العسكرية ، وذلك خلال تقدمهم نحو منطقة غابات رأس الهلال شرق البلاد ، مشيرا إلى أن تم نقل الجنود إلى مستشفى المدينة ، وجاءت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف المصدر أنه تم استدعاء خبراء المتفجرات فور انفجار اللغم بالسيارة وتمكنوا من تفكيك 11عبوة ناسفة "حقيبة " ، جرى زرعها لعرقلة تقدم قوات الجيش بالقرب من غابات رأس الهلال شرق ليبيا ، مشيرا إلى أن الـ 11 حقيبة كانت مزودة بجهاز لاسلكى جاهزة للانفجار لعرقلة تقدم عناصر الجيش.

>