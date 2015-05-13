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وقف إنتخابات نادي القضاة لحين الفصل في الطعون بالنقض عليها

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وقف إنتخابات نادي القضاة لحين الفصل في الطعون بالنقض عليها وقف إنتخابات نادي القضاة لحين الفصل في الطعون بالنقض عليها

نادى القضاة

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة ، برئاسة المستشار أحمد نادر، وبإجماع آراء أعضاء اللجنة، وقف السير في العملية الإنتخابية لحين الفصل في الطعون بالنقض على الإنتخابات التي كان من المقرر أن تجري في 29 مايو الجاري .

وأشارت اللجنة في بيان لها مساء اليوم؛ إلى أن تلك الخطوة جاءت في ضوء قيام بعض المرشحين، بتقديم طعون أمام محكمة النقض على الحكم الصادر لصالح نادي القضاة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بصحة التفويض الصادر من الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة النادي بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي .

وأكدت اللجنة أن هذه الطعون يمكن أن تهدد مسيرة الإنتخابات، بالإلغاء والإعادة بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وهو ما دفع اللجنة لوقف السير في الإنتخابات لحين البت في الطعون.

 

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