بالفيديو - ستة أرقام حققها رونالدو بعد هدفه في يوفنتوس

واصل كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد تحطيم بعض الأرقام القياسية، وملاحقة أرقاما أخرى بعدما سجل هدفا في مرمى يوفنتوس يوم الأربعاء.

ونجح رونالدو في تسجيل هدفا من ركلة جزاء في شباك يوفنتوس في المباراة التي تقام بينهما في سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرصد FilGoal.com أهم الأرقام التي حققها رونالدو بعد هدفه في مرمى البيانكونيري.

أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يساهم في تسجيل 100 هدفا في دوري الأبطال بواقع تسجيل 77 هدفا، وصناعة 23 آخرين.

أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في أربع مواسم متتالية من دوري الأبطال.

أول لاعب يسجل 10 أهداف في الدور نصف النهائي في دوري الأبطال.

بهدفه في مرمى يوفنتوس، سجل رونالدو مع ريال مدريد 307 هدفا بالتساوي مع ألفريدو دي ستيفانو، ولا يفصله عن الهداف التاريخي للفريق الملكي راؤول جونزاليس سوى 16 هدفا فقط.

يحتاج رونالدو لأربعة أهداف أخرى في دوري الأبطال ليكون هداف ريال مدريد التاريخي في البطولة بالتساوي مع راؤول جونزاليس، وخمسة أهداف لتجاوزه.

لا يوجد أي لاعب سجل أهدافا من ركلات جزاء في دوري الأبطال أكثر من رونالدو خلال آخر موسمين، حيث سجل صاروخ ماديرا خمسة أهداف منها.

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