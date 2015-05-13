أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ستة أرقام حققها رونالدو بعد هدفه في يوفنتوس

Google+ Print
بالفيديو - ستة أرقام حققها رونالدو بعد هدفه في يوفنتوس بالفيديو - ستة أرقام حققها رونالدو بعد هدفه في يوفنتوس

واصل كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد تحطيم بعض الأرقام القياسية، وملاحقة أرقاما أخرى بعدما سجل هدفا في مرمى يوفنتوس يوم الأربعاء.

ونجح رونالدو في تسجيل هدفا من ركلة جزاء في شباك يوفنتوس في المباراة التي تقام بينهما في سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرصد FilGoal.com أهم الأرقام التي حققها رونالدو بعد هدفه في مرمى البيانكونيري.

أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يساهم في تسجيل 100 هدفا في دوري الأبطال بواقع تسجيل 77 هدفا، وصناعة 23 آخرين.

أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في أربع مواسم متتالية من دوري الأبطال.

أول لاعب يسجل 10 أهداف في الدور نصف النهائي في دوري الأبطال.

بهدفه في مرمى يوفنتوس، سجل رونالدو مع ريال مدريد 307 هدفا بالتساوي مع ألفريدو دي ستيفانو، ولا يفصله عن الهداف التاريخي للفريق الملكي راؤول جونزاليس سوى 16 هدفا فقط.

يحتاج رونالدو لأربعة أهداف أخرى في دوري الأبطال ليكون هداف ريال مدريد التاريخي في البطولة بالتساوي مع راؤول جونزاليس، وخمسة أهداف لتجاوزه.

لا يوجد أي لاعب سجل أهدافا من ركلات جزاء في دوري الأبطال أكثر من رونالدو خلال آخر موسمين، حيث سجل صاروخ ماديرا خمسة أهداف منها.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "