بالصور والفيديو … رئيس جامعة سوهاج يشكل لجنة طبية لمتابعة “بنات الست فتحية”

تابع د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج اليوم حالات “أسرة الست فتحية” والتي تم حجزهم بالمستشفي الجامعي، وهم أربع فتيات معاقات حركيًا، حيث تم عرضهم على لجنة إستشارية تضم اساتذة متخصصين فى”المخ والأعصاب والباطنة والعظام، والمسالك البولية وجراحة ألاوعية الدموية”.

وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفي بصدد عمل تقرير شامل لكل حالة على حدة حتى يتسنى لإدارة الجامعة إتخاذ ما يلزم تجاه تلك الحالات بناء على ما سوف ينتهى إليه التشخيص، كما تعهد نورالدين إمام للأم “الست فتحية” بإن الجامعة متكفلة بكافة مصاريف العلاج في حالة إذا كان متوفر بالمستشفي، وإن كان تلك الحالات تحتاج إلى رعاية طبية من نوع خاص فسيتم مخاطبة كافة الجهات المعنية بداية من وزير الصحة ورؤساء الجامعات إلى رفع الأمر لمجلس الوزراء.

الجدير بالذكر ان تم أيضًا عمل الإشاعات اللازمة لهم فى الرنين المغناطيسي والإشاعات المقطعية وقياس سرعة توصيل الأعصاب والعضلات، وقد تم البدء فى إجراءات العلاج والتأهيل اللازم لهذه الحالات.

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