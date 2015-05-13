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بالصور.. افتتاح معرض “الإسكندر الأكبر” وعرض كتابه بحضور محافظ الإسكندرية

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بالصور.. افتتاح معرض “الإسكندر الأكبر” وعرض كتابه بحضور محافظ الإسكندرية بالصور.. افتتاح معرض “الإسكندر الأكبر” وعرض كتابه بحضور محافظ الإسكندرية

افتتاح اليوم

افُتتح معرض ” الإسكندر الأكبر” وعرض كتابه بحضور محافظ الإسكندرية هاني المسيري ، وقناصل دول كلّ من اليونان وفرنسا وبريطانيا ولبنان ، حيث تتبع مساره بعد مرور 2300 عام  للكاتبة اليونانية الدكتورة سيموني زافيروبولو ، الذي نظمه مركز دراسات الإسكندرية ، وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية ، بالتعاون مع القنصلية العامة اليونانية بالإسكندرية والمؤسسة الهيلنيستية للثقافة ، وإدارة المعارض والمقتنيات بمكتبة الإسكندرية .

يتتبع الكتاب مسار الإسكندر الأكبر بعد مرور2300 عام ، فقد مر الإسكندر الأكبر بمعبد أمون رع في صحراء سيوة بمصر ، شوارع أصفها ببلاد فارس ، في الممرات الجليدية بشترال في جبال باكستان ، صحراء تركمانستان ، والمتحف الذي تم تدميره في كابول.

ويتناول الكتاب كيف يعيش تراث الإسكندر الأكبر في الأماكن التي مر بها ، وكيف تتداخل قصصه مع تقاليد سكان تلك المناطق ، كمثال للشجاعة والحكمة والبطولة .

الجدير بالذكر ، أن الدكتورة سيموني زافيروبولو هي باحثة وكاتبة يونانية ، لها العديد من الكتابات حول الثقافة اليونانية ، وهي المسئولة عن مجموعة الأعمال الفنية التابعة للوزارة اليونانية للشؤون الخارجية.

تعاونت زافيروبولو مع اليونسكو في عدد من المشروعات وانضمت لعضوية لجنة اليونسكو الوطنية باليونان ، وشغلت زافيروبولو منصب الملحق الثقافي لليونان في الولايات المتحدة الأمريكية ، والمستشار الثقافي في الوزارة اليونانية للشؤون الخارجية ورئاسة الجمهورية اليونانية ، ودرست في جامعات هارفارد ، دالاس ، سان فرانسيسكو ، مكسيكو ، طوكيو ، معهد الفنون الجميلة في بوسطن وشيكاجو ، كما نظمت عدد كبير من المعارض داخل وخارج اليونان.

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