عرض أحدث أجزاء فيلم “MAD MAX” في ثاني أيام مهرجان “كان” غدًا

يعرض غدا فى ثانى فعاليات الدورة 68 لمهرجان كان السينامئى الدولى،أحدث أجزاء الفيلم الأمريكي «MAD MAX: FURY ROAD»، وذلك بمسرح Grand Théâtre Lumière، ويعرض بالتوافق مع بداية عرضه عالميا

> الفيلم يتم عرضه خارج إطار مسابقات المهرجان، ويعد من أفلام الرعب والحركة، وقام بتأليفه بريندان مكارثي ونيك لاثورس ،وإخراج جورج ميلر، وتقدر ميزانيته بحوالي 100 مليون دولار.

« Mad Max: Fury Road» بطولة توم هاردي، وتشارليز ثيرون، التي قامت بحلق شعر رأسها من أجل شخصيتها في الفيلم، و ، إلى جانب مشاركة كل من ونيكولاس هولت، وزوي كرافيتز، وآبي لي كيرشاو.

يذكر أن ميل جيبسون قدم عام 1979 أول أجزاء الفيلم “mad max ” وقدمت الاجزاء التالية أعوام 1981،و1985،و كان من المفترض أن يتم تصوير الجزء الرابع عام 2003، لكنه تأجل بسبب المخاوف الأمنية من التصوير في صحراء ناميبيا، حين قامت حرب العراق، وتوقف التفكير في صنع الفيلم تمامًا حتى عام 2009.

وينقلنا Mad Max: Fury Road إلى عالم مروع حيث تتنازع العصابات على البنزين والماء. وسيلتقي ماكس روكانتاسكي الذي يلعب توم هاردي دوره بالإمبراطورة فوريوزا، التي تجسدها تشارليز تيرون، الفارة من عصابة تطاردها.

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