بالأسماء.. الحاصلون على أحكام المؤبد والبراءة فى قضية أحداث محمد محمود الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من: عبد الرحمن أحمد أحمد محمد وشهرته "بودى"، محبوس، وأحمد محمد متولى إبراهيم دويدار، محبوس، بالسجن المؤبد، ومعاقبة أحمد محمد أحمد عيد بالسجن 3 سنوات.

كما عاقبت المتهم السابع عشر محمد خالد بالحبس 6 أشهر، وبراءة باقى المتهمين وهم كل من: محمد جمال أحمد إسماعيل، حدث، إسلام أحمد رجب محمد، وفارس أحمد عويس، وبلال تامر السيد رضوان، أحمد على رضوان الجندى، حدث، وعبد الرحمن سعيد عبد المقصود، وأحمد فؤاد إبراهيم عبد العال، محمد كمال الدين محمود، وأحمد سعيد محمد سرحان، وروضة مصطفى عمر، إسلام محمد أنور، ومحمد فتحى على محمد، ومحمود عادل عبد العظيم، وصبرى عبد السيد شريف، حدث، وأحمد حنفى أمام، وسيد حسين طه، ومحمد مسعد محمد عبد الهادي، وحسين علاء الدين حسين، ومصطفى أمام حنفى أمام، محمد سيد محمد على، وعلى مصطفى على حسن، ومحمود حسين عباس، وشريف سيد حسن السيد، حدث، وهانى زينب حبب موريس، ومحمود عبد الشافى عبد الحميد، وأحمد صلاح محمد عبد السلام.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان، وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أحمد فهمى.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11874 لسنة 2013، توجيه النيابة العامة للمتهمين، عدة جرائم منها الشروع فى قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام، والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، والتلويح بالعنف واستعراض القوة.

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